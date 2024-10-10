Çalgan, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentte huzur ve asayişi sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı tüm birimlerce yoğun çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Çorum'da son bir ayda asayiş birimlerince 4 bin 564 devriye faaliyeti 360 sabit ve seyir halinde uygulama ve 37 geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini, 196 bin 837 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını belirten Çalgan, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 275 şahsın yakalandığını, bunlardan 46’sının tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi.

Çalgan, denetimlerde 43 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet av tüfeği, 23 adet kuru-sıkı tabanca ve bu silahlara ait bin 142 adet çeşitli çaplarda fişek ile, 15 adet kesici ve delici alet ele geçirildiğini kaydetti.

Trafik birimlerince denetlenen 97 bin 134 aracın 26 bin 287'sinin sürücüsüne idari para cezası uygulandığını aktaran Çalgan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 779 aracın trafikten men edildiğini, bin 946 motosiklet sürücüsüne de işlem yapıldığını, denetlenen okul servislerinden 94 servis sürücüsüne ise fazla yolcu taşımak ve çeşitli ihlallerden işlem yapıldığını vurguladı.

Çalgan, 24 şüphelinin tutuklandığı kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında, 139 gram Metamfematin, 1 kilo 591 gram Kubar Esrar, 480 gram Bonzai ham maddesi, 691 gram Bonzai, Bin 247 adet sentetik ecza, 796 gram Skunk, 62 adet Ecstasy, 12 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 18 kilogram kıyılmış tütün, 1 milyon 210 bin 400 dal/adet makaron sigara, 689 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 766 litre fermente içki, 304 litre damıtılmış içki, 4 adet damıtma sistemi ve 3 bin 820 adet kaçak bandrol ele geçirildiğini kaydetti.

15 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Terörle Mücadele çalışmalarında değinen Çalgan, FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak hakkında yakalama kararı bulunan 3 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini kaydederek, DEAŞ Terör Örgütü’nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldığını, 1 şahsın kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğundan idari işlem yapılarak ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini belirtti.

Çalgan, göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında 15 düzensiz göçmenin yakalanarak gerekli işlemler yapıldığını, düzensiz göçmenlerin daha sonra farklı geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini söyledi.

Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Faaliyetleri kapsamında 356 tedbir kararı uygulandığına değinin Çalgan, vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, 16 etkinlikte 8bin301 vatandaşa KADES ve UYUMA uygulamalarının tanıtıldığını, dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldığını kaydetti.

ARANAN 12 KİŞİ YAKALANDI

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplam 3 bin 905 hükümlü ve tutuklu bulunduğunu kaydeden Çalgan, dönem içerisinde diğer infaz kurumlarına ve hastanelere bin 354 hükümlü ve tutuklu sevki yapıldığını, hükümlü ve tutuklu ziyaretine gelen şahısların sorgulanması sonucu, aranması olan 12 şahsın yakalandığını belirtti.

Valilik’te düzenlenen asayiş değerlendirme toplantısına İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.