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Valilik bahçesinde düzenlenen törenle veda eden Vali Dağlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsun'da görev yapmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Kentte 3 yıl 2 ay görev yaptığını hatırlatan Dağlı, "Buraya geldiğimizde burada arkadaşlarımız bizi karşıladığında şu sözü söylemiştik, 'Samsun'da bir numaralı misyonum istihdam, sanayi ve organize sanayi bölgeleri olacak' demiştik. Allah'a şükür bu misyonumu yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bunu kamuoyunun takdirine sunuyorum." dedi.

Samsunluları çok sevdiğini ve beraber güzel şeyler yaptıklarını ifade eden Dağlı, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'i yaptık. Pandemi dönemini en az sıkıntılı bir şekilde atlatmak için gayret ettik. Samsun'umuzda özellikle istihdam ve sanayiye dönük eserler bırakmak üzere tüm Samsunlularla birlikte çalıştık. Ben buradaki tüm çalışma arkadaşlarımıza, siyasi partilerimize, yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve özellikle siz basın temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Samsun'u hiçbir zaman unutmayacağız. Samsun'u seviyoruz. Bundan sonra gittiğimiz her ilde her görevde Samsun'un yine fahri olarak savunucusu olmaya devam edeceğiz. Samsunlulara Allah'a ısmarladık, kalın sağlıcakla diyorum."

Vali Dağlı, daha sonra eşi Nurgül Dağlı ile kentten uğurlandı.