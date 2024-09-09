Tatbikatta, olası afetlere daha etkili müdahale edebilmek amacıyla UMKE birimine ait tüm ekipmanlar kontrol edildi ve bakımları yapıldı. Ayrıca, acil müdahale ünitesindeki medikal ve lojistik malzemeler de gözden geçirildi.
Tatbikatın son gününde, eğitim uçağı düşmesi senaryosu canlandırılarak yaralıların zorlu koşullarda kurtarılması ve nakledilmesi eğitimi verildi. UMKE personeli, bu senaryo üzerinden gerçek hayatta karşılaşabilecekleri zorluklara karşı pratik yapma imkanı buldu.

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Editör: HABER MERKEZİ