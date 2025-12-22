Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) tarafından “Çorum ve Tunus Ticari İlişkilerinin Geliştirilmesi Toplantısı” düzenlendi.

İş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantı önceki gün Anitta Otel’de gerçekleştirildi. Programa Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, OSB Bölge Müdürü Özden Özgür Yalçın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, ÇOSİAD Başkanı Yıldırım Cemal Bülbül ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Programın açılışın konuşmasını yapan ÇOSİAD Başkanı Yıldırım Cemal Bülbül, katılımcılara teşekkür etti. Toplantının içeriğe hakkında bilgi sunan Bülbül, programın ilimiz sanayisine katkı sağlayacağına inandığını da vurguladı.



Türkiye sanayisinin lokomotiflerinden biri olan Anadolu Kaplanı Çorum’un sanayisini tanıtmak amacıyla düzenlenen programın önemine değinen Milletvekili Tahtasız ise “Çorum sanayisinin uluslararası pazarlarda güçlenmesi, ülkemizin kalkınmasının en önemli teminatıdır” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın da konuşmasında Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan’ı ilimizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek toplantımızın iki ülke ticari ilişkilerinin gelişimine vesile olmasını diledi.

Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da “Çorum-Tunus Ticari İlişkilerinin Geliştirilmesi Toplantısı”nda Çorumlu iş insanları ile biraraya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Toplantımızın iki ülke ticari ilişkilerinin gelişimine katkı sağlamasını diliyorum” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Vali Ali Çalgan ise konuşmasında Çorum’un üretim gücünün ve girişimci ruhunun uluslararası pazarlarda daha güçlü şekilde yer alması gerektiğini vurgulayarak, bu tür iş birliklerinin şehrimizin ekonomik kalkınmasına ve ülkemizin ihracat hedeflerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Vali Ali Çalgan, programın düzenlenmesinde emeği geçen ÇOSİAD’a ve katılım sağlayan Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ile iş insanlarına teşekkür etti.

Toplantıda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından sağlanan desteklere ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.