Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nin direktifleri ile hazırlanan Kızılelma Ortaöğretim Yarıyıl Gelişim Programı kapsamında yüzlerce genç Çorum Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen eğitim, kültür, sosyal sorumluluk faaliyetlerine katıldı.

Uzun ve yorucu bir eğitim döneminin ardından yarıyıla giren öğrencilerin keyifli vakitler geçirdiği programlar ile tatilin daha da verimli hale geldiği belirtilerken bu programa katılan gençlere de hediyeleri dağıtıldı.

“Kızılelma Ortaöğretim Yarıyıl Gelişim Programı" kapsamında gençlere yönelik ekran bağımlılığı, milli değerler, manevi değerler başta olmak üzere çeşitli konularda seminerler de düzenlediklerini kaydeden Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, ayrıca deneme sınavı ve Şehir Müzesi gezisinin de ilgi gördüğünü kaydetti.

Okuma faaliyetlerinin yanısıra masa tenisi, satranç ve akıl oyunları etkinliklerine de katılımdan dolayı memnuniyetini dile getiren Tosik ayrıca gençlere Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından hazırlanan dijital eğitim platformları UOUZEM (Ülkü Ocakları Uzaktan Eğitim Merkezi), ODAK2023 ve Bilgi Ocak’ta ile ilgili de bilgilendirme yapıldığını kaydederek etkinliklere katılım sağlayan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi