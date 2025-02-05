Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir ve beraberindeki heyet ilimizde ilk olarak Çorum Valisi Ali Çalgan'ı makamında ziyaret ederek görüştü. Ziyarete Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş da yer aldı.

Ziyaret sırasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın çalışmalarına dair istişarelerde bulunuldu. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Alevi-Bektaşi kültürünün tanıtılması ve yaşatılması adına yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Bu tür çalışmaların kültürel bağların güçlendirilmesi ve farklı inançların bir arada yaşaması için önemli bir adım olduğunun altı çizildi.

Ziyaret, ilimizdeki kültürel çeşitliliğin ve hoşgörünün daha da pekişmesine katkı sağlayacak önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir ve beraberindeki heyet daha sonra Belediye Başkanı Aşgın’ı da ziyaret etti. Başkan Aşgın ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir'i şehrimizde konuk ediyoruz. Değerli Başkanımıza nazik ziyareti için teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.