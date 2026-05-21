Çorum Türk Ocağı tarafından düzenlenen “Ocakbaşı Sohbetleri” programının bu haftaki konuğu Araştırmacı Yazar Selahattin Aydemir olacak.

Programda, “Ermeni Tehcirinin 111. Yılında Yaşananlar, İddialar ve Gerçekler” başlığı ele alınacak. Söyleşide tehcir sürecine ilişkin tarihî gelişmeler, iddialar ve farklı değerlendirmeler üzerine konuşulacağı belirtildi.

Etkinlik bugün (21 Mayıs 2026 Perşembe günü) saat 20.00’de Turgut Özal İş Merkezi’nde bulunan Çorum Türk Ocağı Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Çorum Türk Ocağı yetkilileri, programa tüm vatandaşların davetli olduğunu açıkladı.

Muhabir: Haber Merkezi