MHP İl Başkanı Çıplak bu kapsamda hazırlanan raporu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Genel Merkez’de konuyla ilgili olan bir çok üst düzey yöneticiye iletti. Bu kapsamda Ankara’ya giden Çıplak ve beraberindeki heyet ilk olarak Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile biraraya geldi.

Burada MHP Çorum İl Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet raporu ile “Terörsüz Türkiye” programını kapsayan çalışmalarla ilgili raporu Vahit Kayrıcı’ya ileten Çıplak; “İl Başkanlığımızın yürüttüğü faaliyetler, teşkilat çalışmalarımız ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan programlarımız üzerine kapsamlı değerlendirme ve istişarelerde bulunulmuştur. Sayın Vekilimizin tecrübesi, dava şuuru ve yol gösterici değerlendirmeleri bizler için daima kıymetli bir rehber niteliğindedir. Her zaman desteğini ve yakın ilgisini hissettiğimiz kıymetli büyüğümüze teşekkür ediyor; Liderimiz Devlet Bahçeli’nin çizdiği istikamet doğrultusunda, teşkilatlarımızla birlikte azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz” dedi.

MHP İl Başkanı Çıplak daha sonra sırası ile Başkanlık Divanı Üyesi Genel Sekreter İsmet Büyükataman; Başkanlık Divanı Üyesi Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu; Başkanlık Divanı Üyesi Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar ve son olarak ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ayrı ayrı ziyaret ederek raporları iletti.

MHP İl Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet raporu ile “Terörsüz Türkiye” programlarını içeren kapsamlı raporunu Devlet Bahçeli’ye arz ettiklerini belirten Çıplak: “Gerçekleştirilen faaliyetlerimiz Genel Başkanımıza detaylı şekilde aktarılmış, yürütülen çalışmalar hakkında geniş kapsamlı bilgilendirme sunulmuştur. Ayrıca önümüzdeki döneme ilişkin Genel Başkanımızın emir ve talimatları alınmıştır. 2025 yılı faaliyetlerimizin ve “Terörsüz Türkiye” programlarımızın hayata geçirilmesinde emeği bulunan başta Genel Sekreter Yardımcımız Vahit Kayrıcı olmak üzere; Ülkü Ocakları İl Başkanlığımıza, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, il genel meclisi üyelerimize, belediye meclisi üyelerimize, KAÇEP birimlerimize, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalarımıza, TÜRKAV Çorum Şubemize, ayrıca özellikle il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederiz. Liderimizin çizdiği istikamet doğrultusunda, aziz milletimize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

MHP İl Başkanı Çıplak ve beraberindeki heyet ayrıca Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen “Türk Gençliği Büyük Kurultayı” programı ile TEKNOCAK Teknoloji ve İnovasyon Fuarı’nı ziyaret etti.

