2.Lig Beyaz Grup’ta, “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 9 Nisan Pazar günü, düşme hattında yer alan Tarsus İdmanyurdu ile oynayacağı 31.hafta maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Hem şampiyonluk, hem de düşme hattını direkt ilgilendiren maçın sonucu merakla beklenirken, iki takım arasındaki rekabette Mersin temsilcisinin üstünlüğü görülüyor.

Profesyonel liglerdeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, Türk futbolunun köklü kulüplerinden olan Tarsus İdmanyurdu ile bugüne kadar 3.Lig’de 2, 2.Lig’de ise 3 olmak üzere 5 kez karşılaştı. Bu maçların 2’si Çorum’da, 3’ü Tarsus’ta oynandı.

İLK GOL ÇORUM’DAN

İki takım ilk kez 2017-2018 Sezonunda, 3.Lig’de iken rakip oldu. Sezonun 9.haftasında, Tarsus’ta oynanan maç 1-1 bitti. Çorum FK 84.dakikada Abuzer Gaffar Toplu’nun golü ile öne geçerken, Tarsus İdmanyurdu’nun beraberlik golü 90+4.dakikada Sinan Gayla’dan geldi.

ÇORUM’DAKİ İKİ MAÇ DA GOLSÜZ BİTTİ

26.haftada Çorum’da oynanan maçta taraflar gol bulamayınca karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

İki takım 1 sezon aradan sonra, bu kez 2019-2020 Sezonunda, 2.Lig’de rakip oldu. Yine 9.haftada Çorum’da oynanan maç, tıpkı 2017-2018 Sezonunun 26.haftasında olduğu gibi golsüz eşitlikle bitti.

TEK GALİBİYET TARSUS’UN

Sezonun ikinci maçı yine 26.haftada oynandı. 1 Mart 2020’de, Tarsus’ta oynanan maçı ev sahibi ekip 66.dakikada Ali Yavuz Kol, 73 ve 90+1.dakikada Artun Akçakın’ın golleriyle 3-0 kazandı. Bu maç, iki takım arasındaki rekabette berabere bitmeyen tek maç oldu.

BU SEZONKİ MAÇ DA BERABERE

Çorum FK ile Tarsus İdmanyurdu bu sezon da aynı grupta yer alıyorlar. İki takım, sezonun 12.haftasında Tarsus’ta karşılaşırken, mücadele 1-1 berabere bitti. Çorum FK 11.dakikada Atakan Akkaynak’ın golüyle 1-0 öne geçerken, Mersin ekibinin golünü 45+5.dakikada Taha Balcı attı.

ÇORUM FK İLK GALİBİYETE ÇOK YAKIN

Tarsus İdmanyurdu ile oynadığı 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi alan Çorum FK, Pazar günkü 31.hafta maçının favorisi.

Sezona oldukça iddialı başlayan Tarsus İdmanyurdu, ekonomik sorunlar nedeniyle, devre arasında tüm oyuncularını kaybederken, altyapıdan genç oyunculardan kurulu bir kadro ile ligde kalma mücadelesi veriyor. Pazar günkü maç öncesinde, kamuoyunda Çorum FK’nın farklı bir galibiyet alacağı yönünde beklenti var.

(Hüseyin AŞKIN)