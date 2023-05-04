2.Lig Beyaz Grupta “birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, bitime 3 hafta kala, şampiyonlukla ilgili tam 6 puanlık bir avantaja sahip durumda. Kırmızı-siyahlılar, kalan 3 maçı kaybetmesi halinde bile 1.Lig’e çıkabilir.

6 PUANLIK AVANTAJ

Ligin en kaliteli kadrosuna sahip olan Çorum FK, geride kalan periyotta, 33 maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik, 5 yenilgi alırken, 72 puanla lider durumda bulunuyor. Tarihinin en çok puan topladığı sezonu yaşayan Çorum FK, bu maçlarda attığı 59 gole karşılık kalesinde 20 gol gördü.

Çorum FK’nın şampiyonluk yarışındaki tek rakibi Şanlıurfaspor ise, 33 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve 66 puanla 2.sırada yer alıyor. 33 maçta 66 gol atan Şanlıurfaspor, 22 gol yedi.

KALAN MAÇLAR

Ligin bitimine 3 hafta kalırken, şampiyonlukla ilgili tüm yollar Çorum FK’ya çıkıyor. Çorum FK, kalan 3 haftada, 7 Mayıs’ta, İzmir temsilcisi Menemen FK ile deplasmanda, 16 Mayıs’ta, sahasında Isparta 32 Spor’la evinde, 20 Mayıs’ta ise İstanbul deplasmanında Arnavutköy Belediye ile karşılaşacak.

Şanlıurfaspor ise, bu hafta evinde son haftaların formda takımı Bursaspor’la, haftaya, deplasmanda Afyonspor’la, son hafta ise evinde Batman Petrolspor ile karşılaşacak.

4 PUAN LAZIM

Çorum FK, kalan 3 maçta 4 puan alması halinde, Şanlıurfaspor’un maç sonuçlarına hiç bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek ve tarihinde ilk kez 1.Lig’de mücadele etme hakkı kazanacak.

Çorum FK, bu hafta da şampiyonluğunu ilan edebilir. Kırmızı-siyahlı takım, deplasmanda Menemen FK’yı yener, Şanlıurfaspor ise evinde Bursaspor’a takılırsa, son 2 haftaya girilirken şampiyonluğunu ilan edecek. Şanlıurfaspor evinde yenilir, Çorum FK da deplasmanda Menemen’le berabere bile kalsa yine şampiyonluk ilan edilecek.

Çorum FK kalan tüm maçlarını kaybetse, Şanlıurfaspor da bu durumda 7 puan alamazsa şampiyonun adı yine Çorum FK olacak.

(Hüseyin AŞKIN)