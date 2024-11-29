Çorum’un şuan için ilk ve tek kadın futbol takım unvanını elinde bulunduran Buharaspor önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu’na 3.Lig başvuru ücretini yatırarak yeni sezonda 3.Lig’de mücadele etmeye hak kazandı. Kulüp başkanlığını Fatih Atlı’nın yaptığı Buharaspor’da yeni sezon hazırlıkları start alırken, Başkan Atlı, “Çorum'un önde gelenlerinden destek beklemekteyiz. Aramızda yeni yetenekleri görmek için kulübümüzün kapısı her zaman açıktır. Lig tecrübesi kazanmak ve Çorum'u temsil edebilmek için sizleri aramızda görmek isteriz ve Çorum iş insanlarından desteklerini bekleriz” dedi.

Editör: RIFAT KARA