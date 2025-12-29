Türkiye’de 2025 su yılında yağışlı gün sayısı, uzun yıllar ortalamasına göre % 14 azalarak 86 gün olarak gerçekleşti. Toplam yağış miktarı ise metrekareye 422,5 kilogramla son 52 yılın en düşük seviyesine indi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Çorum’da 2025 su yılı yağışları son 65 yılın en düşük seviyesine geriledi. İç Anadolu’nun orta kesimlerinde yer alan Çorum, normallerin ve geçen yıl yağışlarının altında kalan iller arasında dikkat çekti. Uzmanlar, bu durumun tarımsal üretim ve su kaynakları açısından risk oluşturduğunu belirtiyor.

Türkiye genelinde yağışlar özellikle Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde ciddi oranda azalırken, Çorum’un da içinde bulunduğu birçok ilde meteorolojik kuraklık belirgin hale geldi. Bilecik, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir ile birlikte Çorum, yağış miktarında tarihi düşüş yaşayan iller arasında yer aldı.

YAĞIŞLI GÜN SAYISI ÖZELLİKLE GÜNEYDE AZALDI

Türkiye'de uzun yıllar ortalama yağışlı gün sayısı 100 gün civarında kaydedilirken, 2025 su yılında Türkiye geneli yağışlı gün ortalaması 86 gün ile normalinin yüzde 14 altında gerçekleşti.

Yağışlı gün sayıları Orta ve Doğu Karadeniz ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Ardahan çevreleri ve Kars'ın doğu kesimlerinde 120 günün üzerine çıkarken, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde 50 günün altına düştü.

Yıl içinde en fazla yağışlı gün ortalama 14,2 gün ile nisan ayında, en az yağışlı gün ise 2,8 gün ile temmuz ayında gerçekleşti.

Havza bazında en fazla yağışlı gün 157 gün ile Doğu Karadeniz Havzası'nda görülürken, en az yağışlı gün 51,2 gün ile Asi Havzası'nda kaydedildi. Asi Havzası, yağışlı gün sayısında yüzde 44 azalma ile normaline göre en fazla düşüş yaşayan havza oldu.