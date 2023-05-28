Çorum FK’nın şampiyonluğunda büyük payı bulunan Milli Savunma Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Muhsin Dere, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Çorum’a, Çorum FK’ya desteklerinin devam edeceğini belirtirken, Çorum FK’nın Süper Lig’e çıkmaması için hiçbir neden olmadığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Dere, telefonla bağlandığı şampiyonluk özel yayınında çok önemli açıklamalarda bulundu. Dere’nin konuşmalarından derlediğimiz açıklamaları kısmen şöyle:

KONU ÇORUM OLUNCA ÇOK DUYGULANIYORUM

“Konu Çorum olunca, Çorum FK olunca, Çorumspor olunca duygulanıyorum. Çünkü üç şeyi çok seviyorum. Birincisi memleketim Çorum’u çok seviyorum. Gönül isterdi ki, bugün sizlerle olayım. Şampiyonluktan sonra çok güzel duygular yaşadım. İkincisi futbolu çok seviyorum, hem oynamayı, hem takımlarımızı, Beşiktaş öndeydi ama artık Beşiktaş falan kalmadı. Çorum FK tamamen her şeyin önüne geçti. Üçüncüsü de arkadaşlarımı çok seviyorum. Oğuzhan Yalçın’ı, Murat Yıldırım’ı, Çorumlu futbolcuları, hocamızı, sizleri, taraftarlarımızı çok seviyorum.

OĞUZHAN YALÇIN’LA ÇOK İYİ İŞLER YAPIYORUZ

Oğuzhan Yalçın’la bir yıllık bir geçmişimiz var. Ondan öncesini ben futbolcu Oğuzhan olarak biliyorum. Güzel bir dostluğumuz gelişti.

Oğuzhan Yalçın ve yönetimden arkadaşlar bizi ziyaret ettiklerinde, Sungurlu’da Spor Toto ile birlikte yaptığımız halı sahalar, spor salonları, bazı tesisler vardı. Sağ olsun Spor Toto Teşkilat Başkanlığımıza rica ettik, başkanla gittik, istedik bazı şeyleri. Onlar da vesile oldular. Bazı tesisler yaptılar, 13 tane tesis. O tesislerin de açılışını yapmak, o halı sahalarda oynamak kısmet oldu. Bunları biliyordu Oğuzhan. Acaba Çorum’da altyapı tesisleri ile ilgili bir şey yapılabilir mi diye geldi. Onun bize gelme gayesi buydu. Ben de, tabii ki dedim. 1700 civarında lisanslı sporcu var Çorum’da. Bunlar için bir şeyler yapmamız lazım. Ben Milli Savunma Bakan Yardımcısıyım ama o memleketin evladıyım. Gençlerimiz için, çocuklarımız için bir şeyler yapılacaksa buna önayak olmamız lazım. Altyapı tesisleri ile ilgili Spor Toto Başkanlığı’ndan destek alabiliriz, elimizden geleni yaparız dedim.

FUTBOLU FUTBOLU BİLENLER YÖNETMELİ

O arada, Oğuzhan takım ne durumda dedim. Biraz endişeliydi. Kulübün içerisinde bulunduğu maddi durumu anlattı. Ben şuna inandım; Futbolu, futbolu bilenler yönetmeli. Bu, Çorum’un, Çorumspor’un en büyük avantajı. Sporun içerisinden gelmiş bir kaptan ve Başkan. İkisi de futbolu çok iyi biliyor. Kulüp CEO’su Abdülhamit Yıldız ve Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu da öyle. Müthiş bir ekip var. Ne eksikleri var? Finans eksiği var. Bu Türkiye’nin her yerinde nasıl çözülüyorsa biz de öyle çözmek zorundaydık. Yani, o şehrin iş insanları, zenginleri, belediyesi, özel idaresi, şirketleri takımına sahip çıkar. Türkiye’de bu böyle. Çünkü 2.Lig’de gelirleriniz sınırlı. Biz de, tanıdığımız, bildiğimiz, Çorum kökenli sanayicileri anlattı Oğuzhan Başkan. Onun kendi imkânları ile bulduğu sponsorlar vardı. Bizim oldu. Güzel oldu, iyi niyetle bir yola çıkınca, kapılar da açılıyor.

TAKIMA AĞABEYLİK YAPTIM

36 hafta boyunca ‘şampiyon olacağız’ dedim. Bunu inanarak söyledim. Hocaya, futbolculara da söyledim bunu. Bazen morali bozuk oyuncuları aradım, maçta iyi performans sergileyenleri aradım. Hepsinin telefonları var, mesajlaşıyoruz. Buna ihtiyaç vardı, böyle bir figüre ihtiyaç vardı benim gördüğüm. Sağ olsunlar, abi bildiler beni. Böyle bir açığımız vardı, Murat’la, Oğuzhan’la, hocamızla el ele verdik, sizlerle de el ele verdik. Böyle bir açığı kapattıysam, ne mutlu bana.

KAYNAKLARI HAREKETE GEÇİRDİK

Finansal anlamda da, ben emekli, rahmetli bir imamın oğluyum. Maddi kaynağım olsa da keşke Çorumspor’a versem. Ama ben maaşlı bir devlet memuruyum. Yapabileceğim neydi? Tanıdığımız, bildiğimiz, Çorum kökenli sanayicilerimizi, zenginlerimizi harekete geçirmekti. O konuda da sağ olsunlar gerekli desteği gösterdiler. Oğuzhan’ın da dediği gibi, bu sezon takımı borçsuz bir şekilde bu noktaya getirdik.

BAŞARIDAKİ EN BÜYÜK ETKEN AİLE ORTAMI

Oğuzhan Başkanla her gün görüşüyoruz. Dostluğumuz, hiç bozulmadı. Takımdaki hava, aile ortamı ki bence başarıdaki en büyük sırlardan biri buydu. Takımda bir aile ortamı vardı. Allah’a şükürler olsun, 36 haftanın sonunda şampiyon olduk. Herkes şunu kabul ediyor ki, Çorum hak ederek, tertemiz, alnının akıyla, alnının teriyle, hiç hakem hatasıyla değil, hatta zaman zaman hakem hatalarına rağmen şampiyon oldu” şeklinde konuştu.

BU BİRLİKTELİK DEVAM EDERSE, SÜPER LİG NEDEN OLMASIN

Dere, bundan sonra da Çorum FK ile ilgili ne gerekiyorsa yapacağını ifade ederken, 1.Lig’de de düşme tehlikesi yaşamadan, köklü bir kulüp olarak, rahat bir sezon geçirecek bir planlama yapacaklarını, bunun üstünün ne olacağı ile ilgili şimdilik bir şey söyleyemeyeceğini ancak bu birliktelik devam ederse, Çorum’un Süper Lig’e çıkmaması için hiçbir neden olmadığını kaydetti ve “Çorum Süper Lig’i hak eden bir şehir” dedi.