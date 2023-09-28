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Saadet Partisi Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Seyit Ahmet Güher yazılı basın açıklamasında bulundu.

Yoksulluğun suç oranlarının artmasıyla doğru orantılı olduğunu belirten Güher, "Göç, eğitimsizlik, işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluk ve çocuk emeği suça iten sebeplerdendir. Suç sonradan öğrenilen bir davranıştır. İşsizlik, eşitsizlik veya psikolojik faktörler suçun ortaya çıkmasındaki nedenlerdir. Hiçbir birey iyi ya da kötü olarak dünyaya gelmez. Yani hiçbir bireyin iyiye ya da kötülüğe herhangi bir eğiliminden söz edemeyiz. Birey davranışları ve diğer olguları içinde yaşadığı toplum sayesinde zamanla öğrenir ve öğrendiklerine göre eğilim kazanır. Suç, tek bir sebepten dolayı işlenmez. Suç davranışına sebep olan birçok faktör bulunmaktadır. İşsizlik Gelir düzeyi Sağlıksız ilişkiler Psikolojik sebepler Çevresel faktörler Aile ilişkileri Eşitsizlik Yaşam koşulları gibi faktörler suç davranışının sebepleri arasında.’’ dedi.

SINIFSAL FARKLARA DİKKAT ÇEKTİ

Daha çok sınıfsal farkların insanları suç işlemeye ittiğini savunan Güher sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazı insanlar çok zor şartlarda yaşamını sürdürmektedir, işte bu yüzden en üst tabakaya oranla alt tabakadaki insanların suç işleme oranı yüksektir. İnsanlar arasındaki sınıf ve sosyal farklılıklar insanı suç işlemeye eğimli hale getiriyor. Ekonomik şartlar ağırlaştıkça bakkal manav gibi dükkânlarda bile güvenlik görevlisi görebiliriz. Halk için bu dükkânların kuyumcu dükkânından farkı kalmaz. Sosyal yardımlar arttı geçen sene örneğin 3 bin kişi yardım alıyordu bu sene 5 bin kişi yardım alıyor demek bunla övünmek tek kelime ile vizyonsuzluktur. Geçen seneden bu seneye 2 bin kişi daha yoksullaşmış senin haberin bile yok demektir. Sizler sosyal yardımları azalta biliyorsanız başarılı bir yönetim var demektir. Çorum suç oranlarında Türkiye’de ilk üçe girdi.’’

Çorum'da da artan şiddet olaylarına dikkat çeken Güher, "Hemen hemen her gün ‘silahlı ya da bıçaklı kavga’ şeklinde haberlerin çıktığı Çorum’da, suç oranları ürkütücü boyuta ulaştı. Bunun en büyük sebepleri ise yoksulluk, eğitim, gelir adaletsizliği, yaşam koşulları. Ülke buhranda Çorum ilk üçte.’’ ifadesini kullandı.