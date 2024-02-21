Çorum Spor Oyunları etkinlikleri 21 Şubat-08 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarışmalar bowling, dart, masa tenisi, satranç, langırt, penaltı atışı, 3×3 basketbol, ayak tenisi, corn hole ve geleneksel okçuluk olmak üzere toplam 10 branşta yapılacak. Bowling müsabakaları ile başlayacak olan spor oyunları etkinliği 08 Mart’ta sona erecek.

Kuralar çekildi

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde 18 yaş ve üzeri vatandaşların katılacağı yarışmalara 2 bin 322 kişi başvuruda bulundu. Çorum Spor Oyunları etkinliklerinin kurası Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu’nda yapıldı.

Müsabakalarla ilgili bilgilendirme ve kura çekim törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. Müsabakalara katılacak olan sporculara başarı dileyen Başkan Aşgın, etkinliklere gösterilen yoğun ilgiden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

“Yeni spor tesislerini hayata geçireceğiz”

Spor tesisleriyle Çorum’u spor şehri haline getirdiklerini ifade eden Başkan Aşgın “Cumhuriyet tarihi boyunca Çorum’a ne kadar spor tesisi yapılmışsa biz son 5 yılda bunun 3 katı spor tesisi yaptık.” dedi. İkinci dönemimizde yeni spor tesislerini hayata geçireceğiz. Bunun için 31 Mart 2024’te yeni bir besmeleye ihtiyacımız var. Bir 5 yıl daha bu şehre hizmet etmeye, Çorum’un spor altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Hediye çekilişi yapıldı

Spor oyunları etkinliklerinin açılış töreninde ayrıca katılımcılara çekilişle sürpriz hediyeler de verildi. Kurada ismi çıkan talihlilere bisiklet, Çorum FK forması ve top hediye edildi.

Ödül töreni 8 Mart’ta

Çorum Spor Oyunları etkinlikleri bugün Buhara Kültür Merkezi’nde bowling turnuvası ile başlayacak. 10 branşta yapılacak yarışmalar 8 Mart’ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Müsabakalarda dereceye giren takım sporlarındaki branşlarda ilk 4 takıma kupa verilecek. Ayrıca dereceye giren takım sporcularının ve ferdi sporcuların tamamına madalyalarla birlikte toplam 198 bin TL para ödülü dağıtılacak.