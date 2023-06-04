Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Masa Tenisi Türkiye Finali 1-3 Haziran tarihleri arasında Sinop’ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda okulun mücadele ettiği şampiyonada Çorum’u erkeklerde kategorisinde Spor Lisesi temsil etti. Antrenör Ali Korkmaz önderliğinde Umut Baha Dursun, Abdullah Gürbüz, Abdurrahman Gürbüz ve Arda Kekillioğlu oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum Spor Lisesi tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye’nin en büyüğü oldu.

‘İSMAİL EREN ALICI’YA ARMAĞAN EDİYORUZ’

Çorum Spor Lisesi Okul Müdürü Murat Terlemez, şampiyonluğu tedavi gören öğrencileri İsmail Eren Alıcı’ya armağan ettiklerini söyledi.

Öğrencilerinin Sinop’ta elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Terlemez, “Öğrencilerimizin başarıları ile gururlanıyoruz, hüzünleri ile dertleniyoruz, sevinçleriyle de mutlu oluyoruz. Sinop’ta önemli bir başarıya imza atan öğrencilerimi kutluyorum. Ama kalbimizde, aklımızda tedavi gören öğrencimiz İsmail Eren’de idi. Bu şampiyonluğu ona armağan ediyor, bir an önce sağlığına kavuşup aramıza katılmasını bekliyoruz” dedi.