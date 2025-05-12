Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ve mevcut başkan Ceyhan Baran ile Ayhan Şahin'in başkanlık için yarıştığı 25. Olağan Kongre’nin Cumartesi günkü ilk gününde gündem maddeleri görüşüldü.

SMMMO Konferans Salonu'nda başlayan kongrenin divan başkanlığını TÜRMOB Genel Saymanı Mustafa Levent Demiröz yaparken, başkan yardımcılığını Mustafa Tahsin Ertürk, divan üyeliğini ise Nazik Bulut ve Özlem Ateş yaptı.

Daha sonra kürsüye gelen Oda Başkanı Ceyhan Baran görev süresi olan 3 yılda yönetimiyle birlikte yaptıkları hizmetleri ve faaliyetleri anlattı.

Yeni dönemdeki hedeflerinden de bahseden Baran, görev yaptığı süre boyunca tarafsız ve hakkaniyetli olmaya, tüm meslektaşlarının haklarını savunmaya çalıştığını ifade etti. Yola çıktıkları ilk günden bu yana meslektaşlarının dertlerini kendine dert edindiğini anlatan Baran, "Mesleğimizin ve haliyle biz meslek mensuplarının sorunları her geçen gün artarak devam etmektedir. Her seçim döneminde bu sorunlar gündeme gelse de bu sorunların çözümünün tek yolu birlik ve beraberlikten geçmektedir. Amacımız ilkeli ve dinamik kadrolarla mesleğin kronik hale gelmiş sorunlarının çözümü için çaba sarf etmek, mesleğe yeni bir vizyon katmak, çözüm odaklı olmak ve farkındalık yaratmaktır” diye konuştu.

“DEĞİŞİM ŞART”

Baran'ın karşısına rakip olarak çıkan Ayhan Şahin ise serbest muhasebeci ve mali müşavirlik mesleğinin sadece rakamlarla değil, emekle, özveriyle ve güvenle büyüyen bir meslek olduğunu dile getirdi. Odalarında değişimin şart olduğunu vurgulayan Şahin, “Artık sorunlarımızı erteleyen değil, çözüm üreten, yalnızca izleyen değil, yön veren bir oda yönetimi oluşturmanın zamanı geldi” dedi.

İKİNCİ GÜN SEÇİMLER YAPILDI

İlk gün konuşmalar ve kongre gündeminin ele alındığı genel kurulda, ikinci gün seçimler yapıldı.

Yapılan seçimde Ceyhan Baran’ın listesi 241 oy alırken, Ayhan Şahin’in listesi ise 129 oyda kaldı.