Türkiye Satranç Federasyonu (TFS) Başkanvekili, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Üyesi, hemşehrimiz Fatih Maden’in fitilini ateşlediği Çorum’da milli maç oynatma talebine Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit de onay verdi. Çorum’da gerçekleşen Tahkim Kurulu toplantısı öncesi Kurul Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Başkan Vekili Eyüp Yeşil, Raportör Mustafa Artuç, Üyeler Fatih Maden, Murat Atalı, Bilgin Tiryakioğlu ve Aladdin Varol Çorum Şehir Stadyumu’nda incelemelerde bulundu. Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ile birlikte Çorum Şehir Stadyumu’na gelen Tahkim Kurulu, Çorum Şehir Stadyumu’nu gezdi.

İncelemelerin ardından yeşil zemin üzerinde basın mensuplarına bir açıklama yapan Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Çorum Şehir Stadyumu’nun milli maç oynamaya müsait olduğunu belirtti. Konuşmasının devamında Dünyanın merkezi Çorum’da olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Cirit, “Fiziki koşullar itibariyle Çorum’a çok güzel bir stadyum kazandırılmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çorum FK’da 2.Lig’de iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor. Umarım 1.Lig’e çıkar. Belediye imkanları ile böyle bir stadyumun yapılması gerçekten bir çok ilimize örnek olmalı. İnşallah bu stadyumda Çorum FK nice Süper Lig ve 1.Lig maçları oynar. Bu stadyumun milli maçı kaldırabilecek düzeyde olduğunu ve fiziki imkanlar itibariyle de son derece donanımlı bir stadyum olduğunu gözlemledim. Biz tahkim olarak ilk defa toplantımızı tahkim merkezi dışında bir ilde yapıyoruz. Bunda da Fatih Maden’in Çorumlu olması, Valimizin de ısrarla davet etmesi etkili oldu. Toplantı öncesi Çorum gezimizi de yaptık. Boğazkale’yi gezdik. 3500 yıl öncesine gittik. Bizleri burada ağırlayan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



(Rıfat KARA)

