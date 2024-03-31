Çorum halkı, 5 yılda bir yapılan yerel seçimler için sandık başına giderek Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirleyecek.

Çorum merkezde 15 adayın belediye başkanlığı için yarışacağı seçimde 218 bin 94 seçmen oy kullanacak. Buna göre Burhan Sönmez’in bağımsız aday olarak katılacağı seçimde mevcut başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın (Cumhur İttifakı), Mimar Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Av. Yaşar Anaç (Yeniden Refah Partisi), Ahmet Ertekin (İYİ Parti), Faruk Cıdık (Saadet Partisi), İsmail Barış Coşgunsu (Gelecek Partisi), Av. Yunus Emre Özdemir (DEVA Partisi), Bedii Onan (Zafer Partisi), Murat Teryaki (Demokrat Parti), Av. Mustafa PAK (Bağımsız Türkiye Partisi) P. Hasan Kabak (Anavatan Partisi), Mehmet Patlar (Vatan Partisi), Erol Celep (Türkiye Komünist Partisi) Ümit Küçükbayatlı (DEM Parti) yarışıyor.

Çorum merkezde 756 sandıkta 218 bin 94 seçmenin oy kullanacağı seçimde ilçelerde kurulacak sandıklar ve seçmen sayıları ise şu şekilde: Alaca 146 sandıkta 23 bin 193 seçmen; Bayat 74 sandıkta 11 bin 834 seçmen, Boğazkale 20 sandıkta 3 bin 043 seçmen, Dodurga 22 sandıkta 4 bin 560 seçmen, İskilip 121 sandıkta 24 bin 157 seçmen, Kargı 79 sandıkta 13 bin 519 seçmen, Laçin 19 sandıkta 3 bin 494 seçmen, Mecitözü 68 sandıkta 11 bin 845 seçmen, Oğuzlar 16 sandıkta 4 bin 167 seçmen, Ortaköy 26 sandıkta 5 bin 183 seçmen, Osmancık 142 sandıkta 33 bin 800 seçmen, Sungurlu 180 sandıkta 36 bin 6432 seçmen ve Uğurludağ 29 sandıkta 5 bin 33 seçmen”

Çorum’da oy kullanma işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.