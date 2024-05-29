Fuarın ardından ise Çanakkale Şehitlik Abidesine kültür gezisi düzenlendi. İstanbul ve Çanakkale gezileri oldukça verimli geçti.

İSTANBUL VE ÇANAKKALE GEZİSİ

GELENEKSEL HALE GETİRİLDİ

Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, oda üyelerine yönelik İstanbul ve Çanakkale gezisi düzenledi.



Oda üyeleri, geleneksel hale getirilen İstanbul Automechanica Fuarı’na bu yıl da katılım sağladı.

Sanayi esnafı, fuarda uluslararası otomotiv, üretim, dağıtım ve tamir alanındaki yenilikleri yakından görme fırsatı buldu, teknolojik gelişmeleri inceledi.

Geziye; Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Ataç, Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Durmuş Buyruk, oda yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda esnaf katıldı.

TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ YAKINDAN İNCELEDİLER

Fuarı karış karış gezen oda üyeleri ayrıca parça ve şasi sistemleri, elektrik ve elektronik sitemler, aksesuar&tuning, onarım-bakım, rot-balans, servis, araç yıkama ve yönetim konuları gibi pek çok yeni teknoloji hakkında bilgiler edindiler ve alışveriş yapma imkanı buldular.

GERİ DÖNÜŞÜMDEN 3 BOYUTLU YAZICI İLE ÜRETİLEN ARACI İNCELEDİLER

Çorum ekibi, Çorum’da yaşayan ve 3 boyutlu yazıcı ile yedek parça üretimi yapan Burak Ekici’nin 3 boyutlu yazıcılar kullanarak ürettiği araçları da inceledi.

Fuarda stant açan Burak Ekici, geri dönüşüm plastik atıklarını hammadde olarak kullanarak, şase, iç konsol, koltuk gibi parçalarını 3 boyutlu yazıcıdan üretip birleştirerek ürettiği araç hakkında konuklarına bilgi verdi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve oda başkanları, başarısından dolayı Ekici’yi tebrik etti.

Çorumlular, ayrıca Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu’nun standına da uğrak vererek, federasyon yetkilileri ile görüş alışverişinde bulundu.



“FUARLAR, UFKUMUZU AÇIYOR”

Automechanica Fuarı’nın Çorum sanayi esnafı için yeni teknolojileri ve iş alanlarını keşfetmesi, ufuklarının gelişmesi için önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, “Oda üyelerimizi imkanlarımız elverdiğince, sektörümüzle ilgili gelişmelerden haberdar etmek amacıyla bu tür fuarlara katılımlarını sağlıyoruz. Fuarlar bu nedenle bizim için çok büyük önem taşıyor” dedi.

Necmettin Uzun, fuar gezilerinin önümüzdeki yıllarda da süreceğini sözlerine ekledi.

Çorum ekibi, fuar gezisinin ardından İstanbul Boğazında tekne turu yaparak yorgunluk giderdi.

ŞEHİTLER DİYARINDA

DUYGU DOLU ANLAR…

İstanbul TÜYAP’taki fuardan sonra da atalarımızın vatanımız için şehit olduğu Çanakkale’ye gezi düzenlendi. Çorum ekibi, tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Çanakkale Şehitliğini ve yeni açılan müzeyi gezdi.

Katılımcılar, rehber eşliğinde tarihin akışını değiştiren şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etmeyi ihmal etmediler. Oda üyeleri, şehitlerimiz için bol bol dua etti, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

İstanbul Fuarının ardından şehitler diyarı Çanakkale’yi gezen oda üyeleri de, Çanakkale Destanı’nın yazıldığı topraklarda olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, gezinin düzenlenmesinde emeği geçen Oda Başkanları Necmettin Uzun ve oda yöneticilerine teşekkür ettiler.

Oda Başkanı Necmettin Uzun ise, fuar gezisine katkı ve desteklerinden dolayı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e, gezide kendilerini yalnız bırakmayan ÇESOB Başkanı Recep Gür, diğer katılımcılar Hasan Eker, İsmail Ataç, Durmuş Buyruk ve oda üyelerine teşekkür etti.