Eyüp K. idaresindeki 16 ALP 949 plakalı hafif ticari araç ile Emre D.'nin kullandığı 05 ABJ 533 plakalı otomobil Çorum-Samsun Karayolu Pınarbaşı mevkiinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçta bukunan sürücü ile birlikte aynı aileden Emirhan K., Emine K., Bedirhan K. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Merzifon Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeni ile Çorum-Samsun Karayolu Samsun istikametine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK