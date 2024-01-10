Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1, Çorum'da gece saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası uyarılarda bulundu.

Dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1, Çorum'da ise gece saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremlere ilişkin dikkat çeken bir uyarı yaptı.

Ercan şunları söyledi:

"Çorum'da, Nurhak'da olduğu gibi M4 dolayı gibi yıkıcı olmayan küçük sarsıntılar hep oluyor. Ancak deprem davranışlarına bakmadan, beklenen depremin belirtisi gibi yorumlanması toplumu geriyor. Deprem M5'den büyük olmadıkça yazmamalı.Yazmak tedirginlik oluşturuyor."