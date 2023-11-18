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Bakan Uraloğlu’nun AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde Yahya Çakıcı isimli vatandaş, Bakan’a Çorum Saat Kulesi maketi vererek, “Dünyanın Merkezi ilimiz olarak bu maketin de Türksat’la yukarıya çıkmasını arz ediyorum.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Evet arkadaşlar bunu da Türksat’ın bir yerinde gönderebilir miyiz? Bakalım buna” diye cevap verdi.

Bakan Uraloğlu, bu anın görüntülerini sosyal medya hesabından “Sevgili Çorumlu Yahya’nın dileğini Türksat’a ilettik. Dünyanın merkezi Çorum’dan uzaya armağan” diyerek paylaştı.