FM 19 Radyosu ve 19 Radyo TV Gazetesi sahibi meslektaşımız Hasan Karaoğlu'nun kızı Klinik Psikolog İrem Karaoğlu'nun Özel Sağlık Hizmet Birimi açıldı.

Yavruturna Mahallesi Kulaksız Sokak Kavukçu İş Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine; Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İYİ Parti İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum önceki dönem Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, önceki dönem Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Dualar eşliğinde açılışı gerçekleştirilen Özel Sağlık Hizmet Biriminin hizmetleri ile ilgili Klinik Psikolog İrem Karaoğlu tarafından protokol üyelerine bilgi sunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi