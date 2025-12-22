Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar beraberinde Şube Müdürü Kutluhan Cüce ile birlikte ilimizde görev yapan öğretmenler tarafından oluşturulan Maarif Orkestrası ve Korosu’nun çalışmalarını yerinde inceledi.

Gerçekleştirilen ziyaret sırasında orkestra ve koro üyelerinin çalışmalarını izleyen İl Millî Eğitim Müdürü Çağlar, öğretmenlerin sergilediği performansı takdir etti.

Eğitimde sanatın önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çağlar, sanatsal faaliyetlerin öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Ziyaret, öğretmenlerle yapılan sohbet ve çalışmaların başarıyla devam etmesi temennileriyle sona erdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR