İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polisin görev aldığı şok denetimler kapsamında polis ekipleri kafeler, araçlar ve caddelerde denetim gerçekleştirdi.

23 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 7 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği, 11 adet kesici ve delici alet, 10 adet şarjör, 65 adet fişek, 97 adet sentetik ecza maddesi, 1,93 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 4,09 gram bonzai ile 3 adet altın bilezik ele geçirildi.

Editör: İHA AJANS