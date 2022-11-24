Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından il merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda, bir şahsın işyerinde kaçak alkollü içki üreterek sattığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli şahsın işyeri ve aracında yapılan adli aramada, 26 adet çeşitli marka ve ebatlarda el yapımı kaçak alkollü içki, 21 adet kaçak alkol yapımında kullanılan alkol kiti, 5 adet kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır boş alkol şişesi, 3 adet kaçak alkol yapımında kullanılan alkol tüpü, 1 adet kaçak alkol yapımında kullanılan alkol metre, 2 adet kaçak alkol yapımında kullanılan damıtma cihazı, 1 adet kaçak alkol yapımında kullanılan ölçü kabı, 1 adet kaçak alkol yapımında kullanılan huni ile 1 adet kaçak alkol yapımında kullanılan ölçü bardağı ele geçirildi.

Polis ekipleri el yapımı kaçak alkollü içki ile içki yapımında kullanılan malzemelere el koyarken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattığı bildirildi.