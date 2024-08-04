Çorum Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık’ın yoğun uğraşlar sonucu projesi hazırlanan Çorum Otonomi’de inşaat çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. 30 Ekim 2024 tarihinde bitirilip mülk sahiplerine anahtarları teslim edilecek olan Çorum Otonomi’de önceki gün kura sevinci yaşandı.

Gıda Toptancılar Sitesi altındaki 40 dönümlük alanda kurulan Çorum Otonomi’nin işyeri kura çekimine Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ile çok sayıda esnaf katıldı.

Törende konuşan Çorum Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık, modern şehircilik anlayışının gereği olarak yeni ve modernbir galericiler sitesine ihtiyaç olduğunu belirterek, uzun uğraşlar sonucu Çorum Otonomi Projesi’ni hayata geçirme fırsatını bulduklarını dile getirdi. 40 dönüm alanda 89 adet modern işyerinin yapımında son aşamaya gelindiğine belirten Yandık, işyerinin asma katla birlikte 200 metrekare kapalı alan, 100 metrekare de açık alan olmak üzere 300 metrekare alana sahip olduğunu belirtti.

İşyerinin inşaatının 30 Ekim 2024 tarihine kadar bitirilip tapularının işyeri sahiplerine teslim edileceğini açıklayan Fahri Yandık, kura çekimine katılan davetlilere teşekkür ederken, işyerlerinin de hayırlı olmasını temenni etti.

ÇESOB Başkanı Gür ve Belediye Başkan Yardımcısı Yağbat da konuşmalarında işyerlerinin yapımında emeği geçenlere teşekkür ettiler ve mülk sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından da 89 adet işyerinin kurası 2. Noter Başkatibi Ebubekir Bolat tarafından çekildi.