Vali Mustafa Çiftçi yaptığı yazılı açıklamada, “Çorum OSB, yenilikçi ve çevreci yaklaşım ilkesiyle bir yatırıma daha başlamış bulunmaktadır. Çorum OSB’de, yenilenebilir enerji sistemlerinin en önemlilerinden biri olan güneş enerji sistemi (GES) kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Bölgemizde 14.985m2’lik alana kurulması planlanan 1 MW GES tesisinin, yaklaşık olarak 20 milyon liralık yatırım bedeli bulunmaktadır. Bu sayede OSB’deki, sokak aydınlatma giderlerinin düşürülmesi planlanmıştır. Üretim fazlası olarak sisteme verilecek elektrik sayesinde ise Çorum OSB adına nakdi gelir sağlanacaktır.

Doğa dostu ve çevreciliği ön planda tutan bu sistemle birlikte sanayimize ve sanayicimize fayda sağlamayı hedefliyor, gelecek yarınlara ve ülkemize ‘temiz enerji’ yatırımlarıyla destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. İlimiz Organize Sanayi Bölgesine değer katacak olan bu anlamlı yatırımdan dolayı OSB Müteşebbis Heyeti başta olmak üzere tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.