Yapılan planlamalar doğrultusunda bölgenin ilk aşamada 500 bin metrekarelik bir alana genişletildiği belirtildi.

Milletvekili Ahlatcı, genişleme işinin Çorum'un sanayi ve ekonomik potansiyeline önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, bölgedeki girişimcilere ve sanayicilere büyük fırsatlar sunulacağını vurguladı. Çorum'un sanayideki başarı grafiğinin artarak devam edeceğini belirten Ahlatcı, bölgenin daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.

Bu önemli gelişmeyle birlikte, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nin rekabet gücünün artması ve bölgedeki iş dünyasının daha da canlanması bekleniyor. Genişleme işinin tamamlanmasıyla birlikte, Çorum'un sanayideki etkinliği ve üretim kapasitesinin artması hedefleniyor. Bu yeni organize sanayi bölgesinin eklenmesiyle, Çorum'un sanayi potansiyeli daha da güçlenecek ve bölgedeki ekonomik aktivite artacak.

Editör: UĞUR GÖRKEM