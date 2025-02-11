Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, beraberinde, arkadaşlarımız Selda Fındık ve Aliye Öncel ile birlikte AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz’ü ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

İl Başkanı Alar, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Yerel basınımızla, yapıcı bir anlayışla Çorum ortak paydasında buluşmak ilk hedefimiz olacak.” dedi.

Daha sonra, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur’u ziyarete Mehmet Yolyapar’ın oğlu Onur Yolyapar da katılırken, bu ziyarette Oğuzlar İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet İpek de bulundu.