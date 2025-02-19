Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Öğretmen Akademileri kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen Edebiyat Akademisinde Çorum Öğretmen Akademilerinin bu haftaki konuğu, Millî Eğitim Bakanlığı Müşaviri Eğitimci-Yazar Erol Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Hikmet Azer oldu.

Millî Eğitim Bakanlığı Müşaviri Eğitimci-Yazar Erol Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Hikmet Azer tarafından Çorum MEM toplantı salonunda "Hayat ve Aile İlişkisi" konusunda söyleşi gerçekleştirildi.

Yapılan söyleşiye İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR