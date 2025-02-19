Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Erol Erdoğan, Hayat Boyu Öğrenme Daire Başkanı Hikmet Azer ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Bahçelievler İlkokulu'nda Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen kursları ziyaret etti. Ziyarette, Şube Müdürü Ömer Özdemir, Bahçelievler İlkokulu Müdürü Ender Özcan Özçakır, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sadık Efe ve Bakanlık uzmanı Kamile Aktaş da yer aldı.

Ziyaret sırasında, Bakanlık yetkilileri, Maarif Modeli Ebeveyn Okulu kursuna katılan velilerle sohbet ederek, Türk Halk Müziği Korosu’nun sunduğu gösteriyi ve bağlama kursuna katılan öğrencilerin çalışmalarını izlediler. Katılımcılar, kursların eğitim kalitesini ve öğrencilere sağladığı katkıları değerlendirdi.

Editör: Haber Merkezi