Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Genç AR-GE çalışmaları kapsamında Eğitimci - Yazar Erol Erdoğan’ın katılımıyla Çorum’daki lise öğrencilerine yönelik “Hayata ve Üniversiteye Hazırlanmak İçin Sosyolojik Bakış" adlı söyleşi düzenlendi.

Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürleri Hacı Hüseyin Asar, Hasan Doğan, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın açış konuşmaları ile başlayan programda, Erdoğan’ın gençlerle olan ilgi çekici iletişimi tüm öğrenciler tarafından takdir topladı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ