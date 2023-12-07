Tahmini Okuma Süresi: dakika

Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar’ın, duayen gazeteci Mehmet Yolyapar’la hazırlayıp sunduğu “Çorum Güncesi” programına konuk olan Rektör Öztürk, Çorum’un yurt kapasitesi bakımından iyi durumda olduğunu, Üniversite olarak da büyük fedakârlıklarla öğrencilerine 15 liraya yemek verdiklerini, Çorum’un yaşanabilir bir şehir olma özelliği de dikkate alındığında, Çorum’un “Öğrenci Dostu Şehir” olarak tanımlanması gerektiğini söyledi.

Hitit Üniversitesi’nin ihtisaslaşma açısından “öncü” üniversitelerden biri olduğunu da hatırlatan Prof. Öztürk, makina imalat sektöründe ileri adımlar attıklarını, savunma, sağlık ve gıda teknolojileri ile ilgili olarak da proje kültürünü geliştirmeye çalıştıklarını, akademik başarılarının ise son derece iyi düzeyde olduğunu anlattı.