Meteoroloji tarafından 29 Haziran hava durumu tahminleri açıklandı. Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların artacağı Çorum'da Perşembe günü sıcaklık 37 dereceyi görecek.

Son hava durumu raporuna göre, cumartesi günü İstanbul, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Van, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÇORUM 13°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SICAKLIKLAR ARTACAK

Çorum'da hava sıcaklıkları yeni haftaya birlikte artışa geçecek. Pazartesi günü en düşük 13 en yüksek 29, salı en düşük 13 en yüksek 30, çarşamba en düşük 14 en yüksek 35, perşembe ise en düşük 16 en yüksek 37 dereceyi görecek.