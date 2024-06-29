Yalova’da “akrilik elyaf” üretimi yapan BİST şirketlerinden Aksa Akrilik, dijitalleşme alanındaki öncü projelerinden birine daha imza atarak yapay zekâ destekli dijital asistanı ‘AYNA’ projesini hayata geçirdi.

Aksa Akrilik firmasının CFO’su, Mali İşler Direktörü, hemşehrimiz Erdinç Kazak, öncülük ettiği projeye ilişkin bilgi verirken, Aksa’nın, 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 300’e yakın müşterisi bulunan, Türkiye’nin tek, dünyanın ise lider akrilik elyaf üreticisi olduğunu vurguladı.

Aksa Akrilik’in “Ayna” projesiyle yatırımcı ilişkileri ve şirket performansı gibi kritik bilgileri paydaşlara hızlı ve doğru bir şekilde sunmayı hedeflediğini belirterek, Ayna’nın, yapay zekâ teknolojisiyle, kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgilere anında erişim sağlamaları için geliştirildiğini söyledi.

Ayna’nın, önceki mesajları analiz ederek sohbeti sürdürebilir hale getirdiğini ve kullanıcı deneyimini kişiselleştirdiğini, böylelikle, bilgiye erişim sürecini daha verimli hale getirip müşterilerine özel çözümler sunduğunu anlatan Erdinç Kazak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ayna, sadece bir dijital asistan değil, aynı zamanda Aksa Akrilik’in iş dünyasındaki temsilcisi misyonuyla yatırımcılarla buluşuyor. Ayna ile Aksa’nın vizyonunu ve değerlerini yansıtarak, yatırımcılar ve diğer paydaşlarla daha güçlü ve etkili bir iletişim kurmayı amaçlıyoruz.”