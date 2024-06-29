Üç yıl önce okurlarla buluşan romanı ile ilgili sürpriz bir teklifle karşılaşan Burhan Buruk, ön görüşmelerin olumlu geçtiğini, gerekli inceleme ve onay sürecinden sonra filmin çekimine başlanabileceğini söyledi.

“Yanan Topraklar”, Alpagut-Dodurga Linyitleri İşletmesi’nin bulunduğu Dodurga ilçe merkezi ile çevredeki Alpagut, Çiftlik, Tutuş gibi köylerde, Kızılırmak havzasında geçen hayatları konu alıyor. Dolayısıyla, filmin çekimi mümkün olursa, yörenin tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.

Bu romanda Burhan Buruk, topraklar gibi yanan yürekleri, hayal bile kurdurulmak istenmeyenleri hayal eden insanların dramını anlatıyor. 1940’lı yıllardan 1990’lara kadar olan süreçte, maden bölgesinde yaşanan maceralar ve mücadeleler; 69 madenci olayları, sarı sendika, sarı Mercedes, 3 M, Alaş Ahmet gibi ilginç olaylar, bu çalışmaya bir “dönem filmi” tadı verebilecek.