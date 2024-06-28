Çorum'da ünlü bir kozmetik mağazasında, 15. yıla özel düzenlenen yüzde 80 indirim kampanyası büyük ilgi gördü. Kadınlar sabahın erken saatinde daha mağaza açılmadan önünde uzun kuyruk oluşturdu. İndirimden faydalanmak isteyenler mağaza önünde dakikalarca sıra beklerken içerde de izdiham yaşandı.

Mağazada makyaj malzemelerinden parfüme, saç bakım ürünlerinden cilt bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunurken, müşteriler, bu ürünleri yüzde 80 indirimle satın almak için adeta birbirleriyle yarışıyor.