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Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Nilgün Elam da Çorum Müzesi’ndeki “Bizans Kurşun Mühürleri” üzerine araştırmalar yapıyor. Yüze yakın Bizans kurşun mühürleri inceleyen Nilgün Elam, mühürlerin bir kısmını 2016 yılındaki ziyareti sırasında incelemişti.

Bu araştırmalarının ilk sonuçlarının önümüzdeki aylarda Bulgaristan Sofya Ulusal Müzesi’nin süreli yayını “Epigraphica, Sigillographica and Numismatica” adlı bilimsel dergisinde yayınlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Çorum’da özel bir koleksiyonerin koleksiyonundaki iki kurşun mühür dahil Çorum Müzesi envanterine yeni giren mühürleri geçtiğimiz günlerde incelemeye başlayan Doç. Dr. Nilgün Elam, bu materyali uluslararası dergilerde makale olarak ve kitap olarak yayınlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum bölgesinde bulunan tarihi önemsediklerini dile getiren Doç. Dr. Elam, önümüzdeki aylarda tekrar geleceğini, müzelerde bulunan mühürler üzerine araştırmalarını devam edeceğini dile getirdi.