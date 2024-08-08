İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevinden ayrılan Abdullah Kodek ve yeni Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar arasında devir-teslim töreni düzenlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü makamında düzenlenen tören ile birlikte Kodek görevini Çağlar’a devretti.

Törende konuşan Çağlar, bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Kodek’e teşekkür etti. Abdullah Kodek ise yeni görevinden dolayı Cemil Çağlar’ı kutlayarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

Abdullah Kodek daha sonra kurum önünde çalışanlarla hatıra fotoğrafı çekinerek vedalaştı.

ÇAĞLAR’DAN MESAJ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Cemil Çağlar da göreve başlaması nedeni ile bir mesaj yayınladı. Cemil Çağlar mesajında şu görüşlere yer verdi. “Barışın, kardeşliğin ve sevginin şehri Çorum'un eğitim camiasına hizmet edecek olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyim. Öncelikle şahsıma böylesine onurlu bir görevi tevdi eden Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e şükranlarımı arz ederim.

1995 yılında öğretmen olarak başladığım ve değişik görevlerde bulunduğum süreçte bile kendimi öğretmen olarak hissettiğim, 17 yıl hizmet verdiğim eğitim camiasına dönmenin ilk günkü heyecanı içerisindeyim. Bulunduğumuz makamların bizlere emanet edilen hizmet ve icra makamları olduğu bilinci içerisinde hiç unutmadan kapımızı ve gönlümüzü bütün eğitim camiasına her zaman açık tutacak, mesai mefhumu ve kişi ayrımı gözetmeden Çorum'a en iyi şekilde hizmet etmeyi en temel ilkemiz olarak benimseyeceğiz.

Tüm kurumlarımızla ve paydaşlarımızla birlikte yeni başarılara imza atarak, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Bütün mesai arkadaşlarımızla var olanı bir adım öteye taşımak üzere canla başla çalışacağız.

Bu duygularla vazifeme başlarken görevi devraldığım İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Abdullah Kodek'e teşekkür ediyorum. Eğitime değer katan idareci, öğretmen ve personelimize bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum”