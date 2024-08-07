Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı emrine atanan Abdullah Kodek ilimizden ayrılmadan önce YKS birincileri ve aileleriyle buluştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren öğrenciler, aileleriyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler ve ailelerini kutlayan Abdullah Kodek, başarılı öğrencileri ödüllendirmeyi de ihmal etmedi.

Abdullah Kodek, ziyaret sonunda öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Editör: Haber Merkezi