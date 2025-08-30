Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından silah ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yaklaşık 3 aylık çalışma gerçekleştirildi. Çalışma neticesinde tespit edilen 13 şüpheli Çorum, Ankara, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 3 adet el bombası, 1 adet makineli tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 392 adet mermi, 141 adet av fişeği ve 6 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan zanlılardan 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhabir: İHA AJANS