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Ahlatcı Çorum FK’nın deplasmanda iyi bir performans ortaya koyduğunu belirten golcü futbolcu, “Bizde iyi bir takımız. Her ne kadar geçen hafta Altay karşısında sok dakika golü ile 2 puan kaybetsek de özgüvenimizden bir şey kaybetmedik. Çorum maçına da iyi hazırlandık. Kendimize güvenimiz tam. Üst sıraları hedefliyorsak, bu maçı kazanmak zorundayız. Bunun için de sahada mücadele edeceğiz.

Hedefimiz bu sezon ligi geçen sezon olduğu gibi üst sıralarda bitirmek. İnşallah istediğimiz hedefe ulaşırız” ifadelerine yer verdi.