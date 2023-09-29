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Ahlatcı Çorum FK’nın 1.Lig’in yeni takımlarından olmasına rağmen iyi işler yaptığını ifade eden deneyimli teknik adam, kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi. Ahlatcı Çorum FK’nın iyi organize olan bir ekip olduğunun altını çizen Taşdemir, “ Geride kalan periyotta 3 deplasman maçında 9 puan alıp, 8 gol atan bir takıma karşı oynayacağız. Dolayısıyla zor bir maç bizi bekliyor. Biz de kolaylaştırmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

Erkan’ın sakatlığı devam ediyor. Şu an görünen ciddi bir eksiğimiz yok. Oyuncularımız çok motive, sonuçta 3 haftada 7 puan aldık. Son maçta son dakikada yediğimiz gol 3 puan almamızı engelledi. Onun için üzgünüz ama lig devam ediyor. Önümüzdeki zorlu karşılaşmayı inşallah hep beraber bertaraf edebiliriz” dedi.