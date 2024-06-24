ÇORUM HABER’in 4 Haziran 2024 günlü sayısında, Antalya 19 Platformu’nun son kahvaltısı ile ilgili haberi verirken, Platform Başkanı, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Orhan Özçatalbaş’ın “Çorum’un Antalyalı Valisi Dağlı, etkileşim ve deneyim paylaşımı için önemli bir şanstır” cümlesini manşete taşımıştık.

Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı da bu haberimizle yakından ilgilendiler ve Antalya ile Çorum arasında kültür köprüsü oluşturma çabası içindeki hemşehrilerimizle tanışma, görüş alışverişinde bulunma arzularını ilettiler.

ANTALYA’DA BULUŞMA

Antalya’da yaşayan yeğenimiz Ahmet Yolyapar’ın daveti üzerine, Kurban Bayramı tatilini Antalya’da geçirme programımız netleşince, Sayın Valimizle Antalya’da buluşma ve kendilerini Antalya 19 Platformu yöneticileri ile de buluşturma konusunda prensipte anlaştık.

21 Haziran 2024 Cuma sabahı, Platform Başkanı Prof.Dr. Orhan Özçatalbaş’ın daveti üzerine Atatürk Parkı’ndaki Nar Beach-Bistro’da kahvaltıda buluştuk.

Kahvaltıya, Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı, ÇEKVA ve Türk-Çin İşadamları Derneği (TÜÇİAD) Başkanı, Antalya 19 Platformu Kurucu Başkanı İnş.Müh. E.Öğr.Gör. Kemal Koçak, Platform Başkanı Prof.Dr. Orhan Özçatalbaş, Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Ertürk, Genel Sekreter Mustafa İmal ve Vali Dağlı’nın oğlu Avukat İbrahim Dağlı katıldı. Biz de, tanışmayı sağlayan kişi olarak orada bulunduk.

ÜLKE ÇAPINDA ÖNEMLİ FUAR

İki saatten fazla süren görüşmede, Antalya’da yaşayan hemşehrilerimiz, yöresel ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması anlamında ülke çapında büyük öneme sahip YÖREX fuarlarına daha önce de katılım sağlandığını, ancak Çorum’un bu fuarlara ilgisinin giderek azaldığını dile getirerek, Çorum’un zengin mutfağının ve yöresel ürünlerinin burada daha iyi tanıtılması gerektiğini vurguladılar.

ANTALYA’DA 28 BİN ÇORUMLU

Antalya’da yaklaşık 28 bin Çorumlu’nun yaşadığına dikkat çeken Platform Başkanı Prof. Özçatalbaş, Türkiye’nin turizm başkentinde Çorum’un daha etkin biçimde tanıtılmasının, Antalya ile Çorum arasında bağların güçlendirilmesi sonucunu doğuracağını ve her iki il açısından da fayda sağlayacağını söyledi.

ÇORUM’UN KÜLTÜR DEĞERLERİNİ ANTALYA’YA TAŞIMAK

Öneriyi önemle değerlendiren Vali Zülkif Dağlı, Çorum mutfağının yanı sıra Çorum’un kültür varlıklarını ve değerlerini de Antalya’ya taşımak gerektiğini belirterek, bu konuda neler yapılabileceğine ilişkin çalışmayı hemen başlatacağını ve Antalya 19 Platformu’nun önerilerini de dikkatle ele alacaklarını ifade etti.