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Çorum'un tanınmış simalarından, sigortacı İsmail Aygün'ün babası, Kore Gazisi Duran Aygün (92) Coma gecesi İskilip Devlet Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Şemsi Aygün'ün eşi, Mehmet, Yusuf ve İsmail Aygün ile Hatice ve Leyla Aygün'ün babaları olan "bilge kişilik" Duran Aygün'ün cenazesi, Cumartesi günü İskilip'in Hasandeğin köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP Çorum ve İskilip örgütleri, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi başta olmak üzere kalabalık bir cemaat katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.