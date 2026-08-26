Çorum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek kutlama programı belli oldu. Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos’tan 30 Ağustos’a kadar sürecek etkinliklerde çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif programlar düzenlenecek.

Kutlamalar bugün saat 10.00’da Şehitlik ziyareti, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua programı ile başlayacak.

28 Ağustos Cuma günü saat 10.00’da “30 Ağustos Zaferi: Cepheden Diplomasiye Büyük Taarruz” konulu konferans, saat 12.00’de Ulucami’de hatim duası ve mevlit programı gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 20.00’de ise “Milli Mücadele’de Çorum” konulu konferans düzenlenecek.

29 Ağustos Cumartesi günü Kent Park’ta saat 11.00’de 30 Ağustos Büyük Zafer Koşusu yapılacak. Akşam saatlerinde ise Hürriyet Meydanı’nda saat 18.30’da Belediye Başkanlığı Bandosu, saat 19.00’da Mehteran konseri gerçekleştirilecek.

30 AĞUSTOS’TA TÖREN VE GEÇİT

30 Ağustos Pazar günü kutlamalar saat 09.30’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Saat 10.00’da Valilik Makamı’nda tebrikat kabulü gerçekleştirilecek.

Saat 10.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenecek kutlama ve geçit töreninde günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapılacak, öğrenciler şiir okuyacak, halk oyunları gösterisi ve ödül töreni gerçekleştirilecek. Mehteran ve bando konserinin ardından askeri ve sivil unsurların katılımıyla geçit töreni düzenlenecek.

Aynı gün saat 10.00’da ayrıca Çimento Fabrikası arazisinde off-road yarışları, Bayat Mahallesi Yakacık mevkiinde ise at yarışları yapılacak.

Zafer Bayramı kutlamaları, saat 19.00’da Anitta Otel’de düzenlenecek kabul programının ardından saat 20.00’de Kadeş Barış Meydanı’ndaki konserle sona erecek.

Muhabir: SELDA FINDIK