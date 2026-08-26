Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Ağustos ayının Türk tarihindeki önemine dikkat çekerek, “Ağustos, tarihimizde haklı olarak Zaferler Ayı olarak anılmıştır” dedi.

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk tarihinde Ağustos ayında kazanılan önemli zaferlere dikkat çeken Afacan, bu ayın Türk milleti ve Türk devletleri için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Ağustos ayının tarih boyunca Türk milletinin kaderini değiştiren önemli zaferlere sahne olduğunu ifade eden Afacan; 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi, Otlukbeli, Çaldıran, Mercidâbık ve Mohaç zaferlerinin yanı sıra Sakarya Meydan Muharebesi ile 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk tarihindeki önemine vurgu yaptı.

“BAĞIMSIZLIĞIN NİŞANESİ”

30 Ağustos Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan iradesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Afacan, “Malazgirt’te Anadolu’nun kapısını açan irade ile Dumlupınar’da Anadolu’yu sonsuza kadar vatan kılan irade; özünde aynı milletin hür yaşama, bağımsız kalma ve vatanına sahip çıkma iradesidir” ifadelerini kullandı.

Afacan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andı.

“1071’de Malazgirt’te açılan kapı, 1922’de Dumlupınar’da sonsuza dek mühürlenmiştir” diyen Afacan, “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” mesajını verdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ