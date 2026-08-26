Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla başlayan programda, şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı. Şehitler için duaların edildiği programda, vatan uğruna hayatını kaybedenler rahmet ve minnetle anıldı.

Programa Vali Vekili Erdoğan Kanyılmaz, Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Yeni Parti İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP İl Başkanı Tuncay Yılmaz ve MHP İl Başkanı M. İhsan Çıplak’ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Programda, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemine vurgu yapılırken, şehitlerin aziz hatıraları bir kez daha yad edildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ